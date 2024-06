La CNSS accorde plus de 16 millions de dinars en prêts sociaux depuis Avril

Depuis le 1er avril, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a octroyé des prêts sociaux d’une valeur dépassant les 16 millions de dinars, selon les déclarations de son PDG, Mohamed Kraiem. Le taux d’approbation des demandes de prêts atteint environ 80 %, les rejets étant principalement dus au dépassement du plafond de déduction (40 %) et à la non-adhésion à la caisse.

« La CNSS s’efforce d’obtenir le label “Marhaba” pour la qualité de ses services publics. Cela passe par l’amélioration des relations avec les clients, la simplification des procédures administratives et l’adoption de solutions numériques », a-t-il déclaré à l’agence TAP.

Lobna Zoghlemi, directrice générale de la formation et du développement des compétences, a souligné l’importance du programme de formation mis en place pour améliorer les services offerts aux citoyens. Ce programme a impliqué plusieurs municipalités et s’est déroulé en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et la SONEDE. Une formation spécialisée est également prévue pour les structures de santé afin d’assurer un service de qualité uniforme à travers tous les secteurs publics.

Gnetnews