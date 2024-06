La Commission des Finances de l’ARP approuve un prêt de 570 millions de dinars pour financer le budget de l’État

La commission des finances et du budget de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a approuvé le projet de loi pour l’accord de financement signé le 16 mai 2024 entre l’État tunisien et un consortium de banques locales. Cet accord vise à mobiliser un prêt en devises afin de combler les besoins de financement prévus par la loi de finances pour l’année 2024.

Certains députés ont souligné l’impact de la classification souveraine de l’État tunisien sur l’emprunt, justifiant ainsi le recours à un prêt interne.

Le 16 mai, une convention de prêt syndiqué d’environ 570 millions de dinars (156 millions d’euros et seize millions de dollars) a été signée entre le ministère des Finances et seize banques tunisiennes. La ministre des Finances, Sihem Nemsia, a précisé que ce prêt offre des conditions et un coût adaptés, assurant la stabilité des réserves en devises du pays.

Elle a également salué la coopération positive des banques tunisiennes dans la mobilisation de ce prêt, en soulignant le rôle essentiel du secteur financier et bancaire dans le soutien de l’économie nationale.

Les représentants du secteur financier ont réaffirmé leur engagement à soutenir les efforts de l’État pour mobiliser des financements intérieurs. Ils ont exprimé leur volonté de contribuer à la stabilité économique et à la préservation des équilibres financiers de l’État, conformément aux objectifs fixés par la loi de finances 2024.

