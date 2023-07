La conférence de Rome décide de resserrer l’étau autour des passeurs et de mobiliser les financements nécessaires pour le développement

Les participants à la conférence internationale sur le développement et la migration tenue hier, dimanche 23 juillet à Rome, ont convenu de nombreuses mesures visant à ralentir la cadence de la migration irrégulière, et à resserrer l’étau autour des passeurs et des réseaux criminels de traite des personnes.

Les participants, représentant plus de 20 pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient se sont engagés à régler certains problèmes incitant les migrants à quitter leur pays, dans une tentative d’arriver en Europe.

Ils ont affirmé leur engagement à mobiliser les financements nécessaires pour appuyer les projets de développement dans le cadre de ce que Giorgia Meloni a appelé, « le processus de Rome« .

Les Emirats arabes unis se sont engagés à présenter un soutien de 100 millions de dollars. Une conférence des donateurs devra être organisée dans la foulée, comme l’a annoncé la présidente du conseil italien.

Les participants se sont engagés, par ailleurs, à intensifier leur coopération dans les domaines des énergies renouvelables, en vue de lutter contre les changements climatiques, et améliorer l’avenir des pays pauvres.

Le président de la république Kaïs Saïed a affirmé, lors de son discours devant cette conférence internationale, première du genre, que la question migratoire ne pourrit être, désormais, réglée, ni d’une manière esseulée, ni dans le cadre de conventions bilatérales.

Lors d’un entretien avec Giorgia Meloni, en marge de cette conférence, le chef de l’Etat a appelé à la nécessité de mettre un terme à la migration inhumaine, d’en éradiquer les causes profondes, de contrer les réseaux criminels qui se tiennent derrière, et s’adonnent à la traite des humains et au trafic des organes.

La conférence de Rome vu l’absence de la France, de l’Allemagne et de l’Espagne alors que d’autres pays européens et du Sud ont été représentés par leur Premier ministres ou des ministres.

Gnetnews