La CPI Ã©met des mandats dâ€™arrÃªt contre Netanyahu et Gallant: Borrell appelle Ã  leur application

La CPI émet des mandats d’arrêt contre Netanyahu et Gallant: Borrell appelle à leur application

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déclaré que les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l’ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, et le chef militaire du Hamas Mohammed Deif, devaient être respectés et exécutés.

« Ce n’est pas une décision politique. C’est une décision d’une cour de justice internationale, et elle doit être appliquée », a affirmé M. Borrell lors d’une conférence de presse à Amman aux côtés de son homologue jordanien, Ayman Safadi.

La CPI accuse MM. Netanyahu et Gallant de crimes contre l’humanité et crimes de guerre, prétendument commis entre le 8 octobre 2023 et le 20 mai 2024. De son côté, Mohammed Deif est visé pour des actes similaires survenus à partir du 7 octobre 2023, au moment de l’attaque du Hamas contre Israël, événement ayant déclenché la guerre actuelle.

Ces mandats pourraient restreindre les déplacements de Benjamin Netanyahu, étant donné que tout pays membre de la CPI (124 États) est tenu d’arrêter les personnes visées par ces décisions.

Josep Borrell a insisté sur l’obligation pour les États, y compris les membres de l’Union européenne, de respecter les décisions de la cour.

Par ailleurs, Israël a affirmé que Mohammed Deif avait été tué lors d’une frappe en juillet 2024 dans le sud de Gaza, une information que le Hamas a catégoriquement démentie.

Gnetnews