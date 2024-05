La dÃ©fense de Mourad Zeghidi fait appel de sa condamnation

La défense de Mourad Zeghidi fait appel de sa condamnation

Maître Fethi Mouldi a annoncé ce jeudi 23 mai, lors de l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, que le collectif de défense du journaliste Mourad Zeghidi a fait appel du verdict rendu par la Chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis, le condamnant à un an de prison ferme.

Selon M. Mouldi, Mourad Zeghidi a été jugé pour l’ensemble de ses publications et positions, notamment pour un post sur Facebook exprimant son soutien à son collègue Mohamed Boughalleb et pour six extraits vidéo dans lesquels il a partagé ses opinions. « Les propos qu’il a tenus ont été sortis de leur contexte, d’autant que Mourad Zeghidi est connu pour choisir soigneusement ses mots et pour ses prises de position neutres et équilibrées », a-t-il ajouté.

Maître Mouldi a souligné que les vidéos ne contiennent aucune fausse information susceptible de porter atteinte à la sûreté publique. « Le verdict est choquant parce que la défense s’attendait à un non-lieu ou, au pire, à une peine de prison avec sursis. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est d’appeler à accélérer les procédures pour qu’une audience soit fixée d’ici la fin juin par la Cour d’appel », a-t-il déclaré.

Il a également précisé que Mourad Zeghidi a été arrêté suite à une plainte déposée contre lui par la Brigade anti-criminalité, qui affirme avoir reçu des informations selon lesquelles le journaliste avait posté des « publications hostiles au président de la République » sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, Mourad Zeghidi et Borhène Bsaïes ont chacun été condamnés à un an de prison pour « usage des réseaux de télécommunication pour attribuer des faits non réels à autrui pour lui porter préjudice » et « publication de fausses informations portant atteinte à la sûreté publique ».

Gnetnews