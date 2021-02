La DG de TAV Tunisie confirme la saisie sur les comptes de Tunisair auprès des banques

TAV Tunisie, l’opérateur turc qui gère les aéroports Enfidha-Hammamet et Monastir Habib Bourguiba, a procédé à une saisie-arrêt sur les comptes de la compagnie Tunisair, auprès des banques, via un huissier notaire, pour se faire rembourser des arriérés impayés par la Compagnie, a affirmé ce jeudi 18 février la Directrice Générale de TAV-Tunisie, Kehna Mamlouki, confirmant des informations relayées sur les réseaux sociaux.

Dans un entretien téléphonique avec Jawhara, la responsable a indiqué que la compagnie Tunisair est tenue de rembourser ses dettes qui se sont accumulées pendant plus de six ans envers l’opérateur turc, et qui sont estimées à plus de 20 millions d’euros (66 millions de dinars).

Elle a ajouté que TAV-Tunisie était obligé de prendre pareilles mesures, au regard de ses difficultés financières, découlant de la conjoncture économique difficile, ayant été à l’origine du licenciement de plusieurs agents.

Les arriérés concernent le groupe Tunisair, avec ses différentes filiales, et portent sur de nombreuses prestations rendues par l’opérateur turc, comme la location de locaux, les taxes d’atterrissage d’avions à l’aéroport d’Enfidha, etc.

La saisie concerne actuellement les comptes bancaires du groupe Tunisair et le dossier est encore, en cours de négociation, a-t-elle souligné en substance.

Gnetnews