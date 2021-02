Paralysie ce vendredi du transport aérien, réunion autour des arriérés de TAV Tunisie pour lever la saisie sur les comptes de Tunisair

Les syndicats de tous les corps de la compagnie nationale Tunisair entament une grève ouverte, ce vendredi 19 février 2021, à partir de midi, qui occasionnera l’arrêt du trafic aérien.

Dans une déclaration à la TAP, le Directeur régional de l’UGTT de l’Ariana, Mohamed Chebbi, a indiqué que les vols de Tunisair vont s’arrêter totalement à partir de ce vendredi, idem pour les services de déchargement et chargement des avions des autres compagnies.

Cette grève ouverte donnera lieu à l’arrêt total de l’activité du transport aérien en Tunisie.

Les avions des autres compagnies aériennes peuvent atterrir dans les aéroports tunisiens, mais l’arrêt du chargement de ces appareils, du fait de la grève des employés, pourrait les conduire à annuler, voire à reporter leurs vols, a-t-il souligné.

Ce débrayage ouvert des agents et cadres de Tunisair vise à renouveler les revendications de sauver le transporteur national qui se heurte au spectre de la faillite, notamment après la saisie opérée sur ses comptes auprès des banques, suite à un recours de TAV Tunisie, ajoute la même source.

Une réunion se tient ce vendredi entre le ministre du Transport et de la Logistique, des responsables de Tunisair et de l’Office de l’aviation civile et des Aéroports, et TAV Tunisie, pour parvenir un accord autour des arriérés de cette société turque auprès de Tunisair.

L’opérateur turc qui exploite les aéroports de Hammamet – Enfidha, et de Monastir Habib Bourguiba est prêt à parvenir à un accord satisfaisant les deux parties en l’espace de 10 jours, avant d’aviser officiellement Tunisair de la décision judiciaire, inhérente à la saisie, a déclaré Kehna Mamlouk à la TAP.

TAV Tunisie a procédé à une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de Tunisair, d’un montant estimé à 8 millions d’euros, ce qui équivaut à 29 millions de dinars, contre des arriérés qui lui sont dus, d’une valeur de 20 millions d’euros, soit 65,6 millions de dinars, sans tenir compte des pénalités de retard, qui remontent à l’année 2015, selon la DG du gérant turc des deux aéroports tunisiens.

TAV Tunisie ne demande pas le paiement de tous les arriérés, mais d’une partie qui sera fixée dans le cadre des négociations, a affirmé sa Directrice Générale, évoquant les dispositions à rééchelonner cette dette.

