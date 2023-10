Tunisie : La situation économique est « instable », mais n’exige pas un rééchelonnement de la dette (Georgieva)

La Directrice Générale du Fonds Monétaire International, Kristalina Georgieva, a déclaré que la situation économique en Tunisie est instable, mais moins grave que la situation prévalant dans d’autres pays de l’Afrique du Nord.



Dans un entretien avec Boomberg, agence de presse américaine spécialisée dans l’information économique et financière, Georgieva a indiqué que la situation requiert des mesures urgentes pour finaliser les procédures liées à un package de sauvetage, d’une valeur de 1.9 milliards de dollars auprès du fonds.

La DG du FMI a précisé que le rééchelonnement de la dette n’est pas requis, le pays n’est pas, encore, dans une situation grave. « Et pourtant, plus l’Etat se précipite à prendre des mesures pour consolider sa situation financière, et économique, mieux c’est ».

« La Tunisie n’a pas besoin de rééchelonnement, mais devra agir rapidement pour soutenir son économie », a-t-elle souligné.

Les négociations entre la Tunisie et le FMI sur le prêt de 1.9 milliard de dollars, dont l’accord de principe a été déjà signé, semble être au point mort.

Les autorités ne se sont pas prononcées clairement si le recours au FMI est maintenu, ou s’il est, définitivement, abandonné.

Le Chef de l’Etat ne cesse de souligner, néanmoins, que « la Tunisie ne cèdera pas aux injonctions étrangères et devra compter sur ses propres moyens. »

La Tunisie qui fait face à une disette financière a besoin de financements extérieurs pour financer son budget et combler son déficit budgétaire. Tout le monde est unanime à dire que l’obtention du crédit du FMI est à même de lui ouvrir la manne d’autres financements étrangers, et donnera plus de visibilité aux partenaires et bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Cela est d’autant plus impératif que le gouvernement s’apprête à préparer les projets de loi de finances et du budget du prochain exercice.

Gnetnews