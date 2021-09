La France réduit « drastiquement » le nombre de visas accordés à la Tunisie et d’autres pays du Maghreb

La France a fortement réduit le nombre de visas accordés à la Tunisie, l’Algérie, et le Maroc et les punit pour avoir refusé « de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière », selon Europe 1.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé ce mardi 28 septembre, sur la même radio française, « la réduction drastique du nombre de visas accordés aux ressortissants marocains, algériens et tunisiens par le gouvernement français ».

Selon une information révélée par Europe 1, ce jour même, Macron « a décidé de diviser par deux le nombre de visas délivrés aux ressortissants algériens et marocains et de 30% pour les Tunisiens, en prenant 2020 comme année de référence ».

« Je vous confirme cette information, cette mesure qui a été prise. En 2018, nous avons adopté la loi Asile et immigration (…) Et le frein à cette efficacité et aux reconduites effectives, c’est le fait que des pays refusent les laissez-passer consulaires. A partir de là, on a eu un dialogue avec certains pays du Maghreb, puis des menaces. Et aujourd’hui on met ces menaces à exécution », a souligné ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

« On est passé dans un premier temps par un travail diplomatique parce qu’il faut aller au bout de la discussion et du dialogue. Maintenant la décision est prise et elle va être mise à exécution d’ici quelques semaines », a ajouté Attal.

Il a espéré que cette disposition « pousse les pays concernés à changer de politique et à accepter de délivrer ces laissez-passer consulaires ».