La grÃ¨ve du secteur des hydrocarbures reportÃ©e Ã  DÃ©cembre

La grève du secteur des hydrocarbures reportée à Décembre

La grève dans le secteur des hydrocarbures, initialement prévue pour les vendredi et samedi 29 et 30 novembre 2024, a été reportée aux 19 et 20 décembre 2024. Cette décision intervient après une séance de réconciliation tenue entre le ministère des Affaires sociales, la Fédération du transport des hydrocarbures et la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques.

Ce report, qui a été annoncé par le journal Echaab News, affilié à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), vise à trouver une solution aux différends en cours, tout en évitant les perturbations immédiates dans le secteur des hydrocarbures.

Gnetnews