La Liga : Le derby madrilène sans vainqueur

Le Real et l’Atlético se neutralisent dans un sommet longtemps fermé. Alvarez a ouvert le score en 1e période sur penalty, avant que Mbappé égalise dans une 2e période plus ouverte et dominée par les Merengues. Le Real conserve 1 point d’avance sur l’Atlético en tête de la Liga.