La loi de finances 2021 mÃ¨nera la Tunisie Ã  la faillite (Courant dÃ©mocrate)

La loi de finances 2021 mènera la Tunisie à la faillite (Courant démocrate)

« La loi de finances 2021 va mener le pays à la faillite », a déclaré ce mercredi 21 octobre, lors d’une conférence de presse, le secrétaire général du Courant démocrate, Ghazi Chaouachi.

Le PLF poursuit des objectifs irréalisables, commente-t-il. « Les rémunérations et les charges de l’Etat ont éreinté lourdement les ressources du pays. La dette tunisienne a atteint les 220 milliards de dinars cette année, d’autant plus que 55% de cet argent doit être remboursé en euro, dont 1 MD qui ira pour les Etats Unis et 700 millions de dinars pour le Qatar », a d’autre part expliqué Chaouachi.

« Cette même LF 2021 a l’ambition de réaliser un taux de croissance de -4, un chiffre impossible à atteindre dans ce contexte de crise sanitaire mondiale…Pour y remédier, l’Etat devra donc renforcer ses ressources. D’où le choix du gouvernement de multiplier les impôts et sanctionner financièrement les Tunisiens ».

A cet effet, le secrétaire général du courant démocrate, a appelé à un dialogue national qui inclura tous les acteurs économiques et politiques, les représentants des secteurs privé et public, les syndicats et la société civile, pour mettre en place une stratégie capable de sortir le pays de cette crise économique, sanitaire et sociale.

La nouvelle Troïka composée de la majorité parlementaire, mouvement Ennahdha, Kalb Tounes, et la coalition Al Karama, sont occupés par servir leur propres intérêts, au lieu de penser à des solution efficaces pour traiter les vraies problématiques du pays, s’élève-t-il.

« Cette ceinture politique est en train d’exercer sa force sur « son faible gouvernement de technocrates », dont le chef subit les menaces et les chantages. La décision de Hichem Mechichi en est le meilleur exemple. Ce dernier soumis à la pression d’El Karama et Kalb Tounes, a fini par retirer le projet de loi sur la communication audiovisuelle. »

Une autre décision qui met en exergue les défaillances de ce gouvernement ; la promesse qu’a tenue Mechichi dimanche dernier à l’égard des Tunisiens, celle de prendre en charge les patients Covid+, dans les cliniques.

« De telles déclarations ne sont pas fondées sur des textes de loi, ni sur une coordination avec le secteur privé de santé . Cette décision est insensée. L’Etat est incapable de rembourser ses dettes que dire des cliniques. Une telle décision pourrait mettre la santé privée au bord de la faillite également », a commenté Chaouachi.

Violences au sein de l’Assemblée des représentants du peuple



Sur un autre sujet, le président du bloc démocrate Mohamed Ammar, a dénoncé la violence verbale dont les députés témoignent tous les jours au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, notamment envers les femmes.

Les insultes subies à maintes reprises par leur collègue, Samia Abbou au sein de l’ARP, ainsi que les campagnes de dénigrements à son encontre, sur les réseaux sociaux, dévoilent bien le déclin vécu par la scène politique actuelle.

« Samia Abbou n’est pas la seule députée qui a été agressée, mais aussi nos collègues femmes, qui reçoivent fréquemment des attaques verbales, venant de la part des partis majoritaires au parlement… », a-t-il signalé.

Le président du bloc démocrate, Mohamed Ammar, a dénoncé les propos scandaleux évoqués dans la dernière publication du député Rached Khiari (coalition Al Karama), puisqu’il a montré des caricatures blessantes sur le prophète Mahomet », publiées par le magazine satirique Charlie Hebdo.

Mohamed Ammar a souligné que ce statut a évoqué l’indignation de plusieurs Tunisiens résidents à l’étranger, qui sont désormais stigmatisées à cause du discours haineux du député.

Dans ce sens Mohamed El Hamdi, l’ancien ministre de l’Education et le membre du courant démocrate, a rappelé que le problème vient de cette Troika parlementaire qui tente violemment d’imposer ses lois anti-démocratiques.

« Notre problème n’est ni avec le chef du gouvernement, Mechichi ou le président de la République Kais Saied. C’est cette ceinture politique qui est en train d’envenimer la situation dans tout le pays », déclare-t-il.

Emna Bhira