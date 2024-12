La ministre de la Famille effectue une visite surprise Ã  la maison de retraite Â« Om El Khir Â» Ã  lâ€™Ariana

La ministre de la Famille effectue une visite surprise à la maison de retraite « Om El Khir » à l’Ariana

Dans le cadre du suivi des établissements de prise en charge, Mme Asma Jabri, ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors, a effectué ce lundi 2 décembre 2024 une visite inopinée à la maison de retraite « Om El Khir » située à l’Ariana.

Lors de cette visite, la ministre a inspecté les différentes infrastructures et unités de cette structure inaugurée en juin 2024, disposant d’une capacité totale de 70 lits et accueillant actuellement 33 résidents, dont 17 hommes et 16 femmes.

Mme Jabri a échangé directement avec les résidents pour s’enquérir de leurs conditions de vie et évaluer la qualité des services, notamment en matière d’hygiène, de soins médicaux et psychologiques, ainsi que d’alimentation.

Elle a salué la qualité des prestations offertes tout en encourageant le personnel à maintenir un haut niveau d’engagement et de responsabilité. La ministre a souligné que la prise en charge des personnes âgées sans soutien familial relève de la responsabilité sociale de l’État, visant à leur garantir des conditions de vie dignes et durables.

La maison de retraite « Om El Khir » s’étend sur une superficie de 2 600 m² répartis sur deux étages. Elle comprend 28 chambres, un jardin, une cuisine, un restaurant, une salle polyvalente, une salle de coiffure, un cabinet médical, une salle de soins, une unité de physiothérapie, un lieu de prière, un ascenseur et un système de vidéosurveillance. Le coût global de réalisation et d’équipement de ce projet est estimé à environ 13 millions de dinars.

