La ministre de l’Équipement inspecte l’avancement de l’autoroute Tunis-Jelma

Dans le cadre du suivi des grands projets d’infrastructures routières et autoroutières, Mme Sarah Zaâfrani Zenzri, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, a effectué une visite de terrain ce mardi 1er octobre 2024 sur le chantier de l’autoroute Tunis-Jelma. L’objectif était d’évaluer l’avancement des travaux dans les huit sections de ce projet stratégique.

Au cours de cette visite, la ministre a inspecté la construction des ponts et ouvrages hydrauliques dans chaque section, soulignant que la plupart des obstacles, notamment les problèmes fonciers, ont été résolus. Elle a débuté sa tournée en visitant la section 8, reliant Oued Zroud à Jelma (18,59 km), avant de passer en revue les autres sections : la section 7 entre Hafouz et Oued Zroud (21,44 km), la section 6 entre Kairouan et Hafouz (29,56 km), ainsi que les sections 5, 4, 3, 2 et 1, totalisant ainsi un linéaire de plus de 185 km.

Ce projet, d’une valeur de 1,71 milliard de dinars, comprend la construction de 9 échangeurs, 78 passages supérieurs et inférieurs, 14 grands ouvrages hydrauliques, 303 structures de différentes tailles, et 4 aires de repos.

La ministre a rappelé l’importance de respecter les délais impartis et les normes techniques requises pour ce projet national. Elle a également salué l’implication des gouverneurs des régions concernées, qui ont joué un rôle essentiel dans le déblocage des problèmes rencontrés grâce à leur coordination avec les autorités locales.

Mme Zaâfrani Znaziri a souligné la spécificité des études techniques pour cette autoroute, lesquelles incluent des innovations pour la résistance sismique et l’amélioration des structures routières. Elle a insisté sur la nécessité de maintenir un rythme soutenu des travaux et sur la coopération continue entre les différents services, les entreprises responsables et les bureaux d’études.

Accompagnée par les gouverneurs de Sidi Bouzid, Kairouan, Zaghouan et Ben Arous, ainsi que par les directeurs centraux et régionaux de l’Équipement, la ministre a appelé à renforcer les moyens humains et matériels afin d’accélérer l’avancement des travaux tout en garantissant la qualité et la conformité aux normes techniques à chaque étape de la réalisation du projet.

