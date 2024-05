La ministre du Commerces rÃ©pond aux questions des dÃ©putÃ©s: Moutons de l’AÃ¯d, pÃ©nuries et commerce Ã©lectronique

La ministre du Commerces répond aux questions des députés: Moutons de l’Aïd, pénuries et commerce électronique

Lors de la séance plénière de l’ARP, la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb a apporté des clarifications sur plusieurs points essentiels soulevés par les députés. Elle a indiqué que son ministère s’efforce de renforcer les relations avec les autres pays maghrébins et de développer les accords de partenariat avec l’Union européenne. Par ailleurs, le ministère envisage de s’ouvrir à des économies émergentes telles que la Russie, l’Indonésie, le Pakistan et l’Algérie.

La ministre a confirmé que les textes juridiques relatifs aux chambres de commerce et d’industrie sont en cours de révision, avec une réduction prévue à cinq chambres, conformément à la nouvelle division territoriale.

Elle a également mentionné l’achèvement du recensement des boulangeries classées et non classées, ainsi que la mise à jour des données. Toutes les boulangeries ont été approvisionnées en farine, garantissant ainsi la disponibilité du pain dans tout le pays. Concernant les fourrages, l’Office des Céréales travaille à résoudre les problèmes d’approvisionnement afin de stabiliser les prix de la viande rouge sur le marché.

En raison de difficultés financières héritées de l’importation de moutons de Roumanie en 2012, la Société Ellouhoum ne peut pas importer de moutons. Cependant, le ministère du Commerce finalise les procédures pour importer de la viande d’agneau, afin de réguler l’approvisionnement du marché et contrôler les prix pendant la période de l’Aïd, avec l’établissement d’un prix de référence pour la vente des moutons dans les points de vente organisés.

Dans le cadre de la lutte contre le commerce parallèle, la ministre a annoncé la création d’une commission pour suivre et réglementer le commerce électronique, intégrant ainsi ce secteur dans le commerce formel. Pour la saison estivale, il a été décidé de fournir des quantités supplémentaires de 75 000 quintaux de céréales à partir du mois de juin.

En ce qui concerne le café, une application informatique a été mise en place pour assurer la distribution équitable des quotas de café, basée sur des critères objectifs pour éliminer la spéculation et le monopole. La ministre a également souligné l’existence d’une stratégie nationale d’exportation, incluant la modernisation des postes frontaliers terrestres et le renforcement du rôle du Centre de Promotion des Exportations.

Gnetnews