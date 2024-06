La ministre inspecte les travaux de l’extension de l’entrée sud de Tunis

Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, également chargée de la gestion du ministère du Transport, a visité aujourd’hui, mardi 11 juin 2024, le chantier de l’extension de l’entrée sud de Tunis. Ce projet consiste en l’élargissement de la route à 2×4 voies, et cette visite s’inscrit dans le cadre de ses inspections régulières des chantiers sous la supervision du ministère de l’Équipement et de l’Habitat.

Accompagnée du gouverneur de Ben Arous, M. Ezzedine Chelbi, du directeur général des ponts et chaussées, M. Salah Zouari, et du directeur régional de l’Équipement et de l’Habitat de Ben Arous, M. Abdelhamid Boukadida, la ministre a examiné l’avancement des travaux. Étaient également présents M. Khaled El Atrach, directeur des grands travaux, les chefs de projet, les entreprises de construction et les bureaux d’études impliqués.

Progrès des travaux

Les travaux, répartis en cinq lots, ont dépassé les 50% de réalisation :

– Le premier lot au niveau de la ligne de chemin de fer (Saint Gobain),

– Le deuxième au niveau de l’échangeur de Kabaria,

– Le troisième au niveau de l’hôpital des grands brûlés,

– Le quatrième au niveau de l’échangeur de Bir El Kasaa,

– Le cinquième au niveau de l’échangeur de Yahoudia.

Mme Zaâfrani Zenzeri a également abordé les problématiques persistantes, notamment les questions foncières et le déplacement des réseaux de services publics, en soulignant les mesures nécessaires pour résoudre ces obstacles et achever le projet dans les meilleures conditions.

Importance et impact du projet

La ministre a insisté sur l’importance d’accélérer le rythme des travaux et de respecter les délais convenus. Elle a également recommandé une surveillance quotidienne rigoureuse des progrès et a exhorté les entreprises de construction à renforcer le chantier avec les ressources logistiques et humaines nécessaires pour éviter tout retard.

Le projet, situé dans une zone urbaine à forte densité de trafic, vise à moderniser le réseau routier structurant et à réduire la congestion dans le Grand Tunis. Il reliera l’hôpital des grands brûlés à Ben Arous aux entrées des quartiers de Mnihla et au centre de Tunis, en passant par Djebel Jloud pour aboutir à l’avenue de la République. Ce projet devrait améliorer considérablement la fluidité du trafic, avec une circulation actuelle de plus de 150 000 véhicules par jour, et améliorer la qualité de vie des habitants de la banlieue sud tout en facilitant l’accès à la capitale par son entrée sud.

Gnetnews