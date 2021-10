La pandémie perd du terrain, à l’heure où la Tunisie décrète l’obligation de la vaccination

La pandémie du Coronavirus continue à perdre du terrain, à l’heure où la Tunisie décrète l’obligation de vaccination pour les 18 ans et plus, en exigeant le passeport vaccinal au niveau de toutes les sphères de vie publique, économique, sociale et professionnelle.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 23 octobre, 128 nouveaux cas de contamination par le Covid-19, après la parution des résultats de 3271 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 3,9%.

Le bilan s’élève, désormais, à 711 821 contaminations, sur un ensemble de 3 046 570 analyses en laboratoire, annonce ce lundi 25 octobre le département de Bab Saâdoun.

123 personnes ont été déclarées rétablies au cours des dernières 24 heures, portant le total à 685 386 guérisons.

25 155 décès sont à déplorer dans notre pays des suites du virus, dont un mort signalé les dernières 24 heures.

A l’heure qu’il est, 482 malades sont alités dans les établissements de soins publics et privés, 116 sont placés en réanimation et 39 sous respiration artificielle.

Ce faisant, le ministère de la Santé vient de publier un encart publicitaire sur sa page officielle, louant l’intérêt de la vaccination en termes de prévention et de protection.

Cette affiche de sensibilisation est élaborée par l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE) et le ministère de la Santé, en collaboration avec l’UNICEF.

Gnetnews