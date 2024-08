La Poste tunisienne facilite lâ€™inscription Ã  distance pour les Ã©tudiants

La Poste tunisienne facilite l’inscription à distance pour les étudiants

Dans le cadre des préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire et universitaire, la Poste tunisienne met en place un dispositif visant à simplifier l’inscription à distance pour l’année universitaire 2024-2025, à l’attention de tous les étudiants, qu’ils soient nouveaux ou anciens bacheliers.

Pour rendre le processus d’inscription plus accessible, la Poste tunisienne propose désormais des cartes de paiement électronique « e-Dinar Jeune ». Disponibles dans ses bureaux, ces cartes permettent aux étudiants de régler leurs frais d’inscription universitaire en ligne, en toute simplicité.

De plus, les étudiants détenteurs de portefeuilles électroniques « Wallet » ou de cartes « e-Houwiya » peuvent également les utiliser pour effectuer le paiement de leurs frais d’inscription pour la nouvelle année académique.

Les cartes « e-Dinar Jeune », les portefeuilles électroniques et les cartes « e-Houwiya » offrent de nombreux avantages pratiques :

– Paiement des frais de logement universitaire: Simplification du règlement des frais de résidence.

– Versement des bourses et prêts universitaires: Dépôt direct et rapide des montants des bourses et des prêts.

– Services numériques divers:

– Paiement via les applications mobiles de la Poste tunisienne pour divers achats, transferts d’argent, recharges téléphoniques, etc.

– Réception des fonds issus de transferts bancaires ou postaux.

– Paiement de biens et services via les terminaux de paiement électronique (TPE) et sur Internet.

– Retrait d’argent aux distributeurs automatiques de billets postaux et bancaires.

Les étudiants souhaitant obtenir plus d’informations concernant la rentrée universitaire 2024-2025 peuvent contacter le centre d’appel de la Poste tunisienne au 1828. Ce service est spécialement dédié pour répondre à toutes leurs questions et leur fournir les précisions nécessaires.

Gnetnews