Le porte-parole des brigades al-Qassam, aile militaire de Hamas, est revenu ce soir, dans un enregistrement vidéo, retransmis par al-Jazeera, sur l’opération, déluge d’el-Aqsa « préparée dans le secret le plus total, depuis la fin de l’opération, le sabre d’el-Aqsa, ayant réuni la scène palestinienne ».

Le porte-parole militaire de Hamas qui parait à l’écran, le visage couvert, a affirmé que « la cadence de la coordination avec les axes de la résistance s’est développée, pour ce qui est de l’avenir du conflit avec l’ennemi ».

Il a indiqué que « l’opération a été préparée dans le plus grand secret, bien que des milliers de combattants lui aient été liés, rien n’a filtré pour l’ennemi ».

« Cette bataille a été menée sous l’intitulé d’al-Quds, d’al-Aqsa et de Gaza, tout en introduisant le dossier des prisonniers, et vise à faire payer le prix à l’ennemi pour ses crimes et à casser sa mégalomanie », a-t-il souligné.

Il a ajouté que les munitions et les armes ont été préparés, évoquant « un grand plan de fabrication d’armes, roquettes drones, systèmes de défense aérienne…, et des plans intensifs ont été mis au point pour entrainer les forces, et les combattants ».

Cette opération a été menée après une évaluation du théâtre des opérations, a-t-il dit, signalant que « 3000 combattants ont été mobilisés pour la bataille, et 1500 pour le soutien et l’appui ».

Il a encore indiqué que « la résistance a usé de tromperie stratégique pour détourner l’attention de l’ennemi », expliquant que son mouvement ne s’est pas trop impliqué dans les affrontements antérieurs avec l’entité sioniste, « en faisant croire à une position impartiale, afin de prendre le temps de préparer cette bataille ».

« L’ennemi a subi un grave échec stratégique de ne pas être parvenu à lire nos intentions », a-t-il considéré, prédisant que « cette opération historique aura un grand impact sur la marche du peuple palestinien pour la libération et le retour ».

« L’ennemi a subi un choc qu’il n’arrive pas assimiler, au lieu de juger leur état-major militaire pour cet échec, ils sont en train de commettre des crimes horribles contre les civils innocents et de semer la destruction », a-t-il dénoncé.

Abou Oubeida a annoncé que « la bataille se poursuit sur le front offensif et la résistance a une maîtrise sur le terrain, malgré la riposte anarchique de l’occupation ».

Le porte-parole de l’aile armée de Hamas a prévenu l’entité sioniste contre une incursion terrestre à Gaza, laquelle conduira à « l’activation de nouveaux choix, ce qui fera subir à l’ennemi des pertes humaines, ainsi qu’au niveau des équipements et des otages ».

Il a rassuré que « l’armement et l’infrastructure de combat restent indemnes », assurant que la résistance détient plusieurs cartes pour recouvrer la liberté.

