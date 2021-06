« La réussite de la Tunisie sera celle de la communauté internationale » (Guy Ryder)

Le Directeur Général de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Guy Ryder, a déclaré ce mercredi 09 Juin que la visite du chef du gouvernement à Genève, permet « de consolider les excellentes relations entre la Tunisie et l’organisation internationale du travail, une relation basée sur des valeurs partagées notamment la justice sociale et le dialogue social entre gouvernement, employeur et travailleur… »

Dans une déclaration vidéo diffusée par Mosaïque, à l’issue de sa rencontre avec Hichem Méchichi, en visite de travail les 08 et 09 Juin à Genève (Suisse), Ryder a indiqué que « le dialogue social est tellement important dans l’évolution récente de la Tunisie ».

Il a ajouté que les discussions entre les deux parties avaient porté sur « les défis qui se posent dans le monde du travail, notamment ceux provenant de cette terrible pandémie, et la manière de procéder pour faire en sorte que la récupération des suites de cette crise soit juste, et concentrée sur l’humain ».

Guy Ryder a, par ailleurs, déclaré que l’OIT a quelque 35 millions de dollars de projets en Tunisie, signe de l’importance de la coopération entre les deux parties.

Il a appelé à consolider le cadre institutionnel de la coopération bilatérale, saluant la signature en 2013 en Tunisie du contrat social, à laquelle, il a, lui-même, assisté.

Ryder a assuré la Tunisie de « l’appui permanent de l’organisation », appelant la communauté internationale à soutenir notre pays. « La communauté internationale a plusieurs raisons pour accorder une priorité à la Tunisie ; la réussite de la Tunisie sera celle de la communauté internationale », a-t-il affirmé.

Le président de l’OIT a dit accepter l’invitation que lui a adressée le chef du gouvernement, de se rendre en Tunisie.

