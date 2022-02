La Russie exclue du Mondial 2022

Agences- En réaction à la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, la FIFA et l’UEFA se sont réunies ce lundi et les deux autorités n’ont pas tergiversé longtemps. Selon France-Info, il a été décidé d’exclure les équipe nationales masculines et féminines des compétitions organisées cette années, à savoir le Mondial 2022 au Qatar et l’Euro féminin.

De même, le Spartak Moscou qui devait affronter Leipzig en 8e de finale de l’Europa League est éliminé sans même jouer. Sur le plan pratique, l’équipe de Russie, qui devait jouer les barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde, est sortie de la compétition, la FIFA devant désormais revoir son calendrier, puisque les Russes devaient jouer contre la Pologne à Moscou le 24 mars. Un communiqué de presse devrait préciser dans les prochaines heures les modalités pratiques de cette exclusion de la Russie.