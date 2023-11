La sécurisation des frontières, la lutte contre le crime, la protection civile…au centre d’une rencontre tuniso-autrichienne au ministère de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a reçu, hier jeudi 16 novembre, au siège du ministère son homologue autrichien, karner Gerhard, et la délégation l’accompagnant.

Une réunion conjointe a eu lieu, à cette occasion, en présence des hauts cadres des deux côtés.

La rencontre a porté sur les thèmes d’intérêt commun, ainsi que les formes de coopération bilatérale dans nombre de domaines, liés, principalement, à la lutte contre le crime organisé, la migration irrégulière…Comme il a été question de l’activation des programmes conjoints inhérents à la sécurité des frontières, aux laboratoires criminels, à la protection civile, et à l’échange des expériences et informations, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les deux parties se sont accordées autour de propositions conjointes en vue de trouver des solutions à dimension économique, sociale, et de développement au phénomène de migration irrégulière.

Ce faisant, une convention a été signée autour de l’aide réciproque, à l’issue des catastrophes et des accidents, lors d’un déplacement effectué à l’école nationale de la protection civile de Jbel Jloud.

La convention concerne, notamment, les domaines d’intervention, les équipes de sauvetage, l’échange d’expériences et la formation, et ce en présence de l’ambassadeur d’Autriche à Tunis, du directeur général de la protection civile, ainsi que des cadres supérieurs des ministères de l’Intérieur des deux pays, et de l’ensemble des directeurs des unités centrales de la protection civile, selon la même source.

Gnetnews