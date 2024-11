La situation de la SociÃ©tÃ© de Transport du Sahel au cÅ“ur d’une rÃ©union de travail

La situation de la Société de Transport du Sahel au cœur d’une réunion de travail

La situation actuelle de la Société de Transport du Sahel a été au centre d’une réunion de travail présidée par le ministre des Transports, M. Rachid Amri, ce lundi 25 novembre 2024. L’objectif de cette séance était de trouver des solutions immédiates pour améliorer la préparation de la flotte et répondre aux besoins de transport dans les gouvernorats de Mahdia, Sousse et Monastir.

Lors de cette réunion, à laquelle ont pris part le PDG de la Société de Transport du Sahel, Moez Eddine Allah Abdessalem, ainsi que les directeurs régionaux des transports des trois gouvernorats concernés, M. Amri a souligné que la situation actuelle de l’entreprise résulte de problèmes accumulés au fil des années, d’une mauvaise gouvernance et d’un manque de développement dans les méthodes de gestion, entraînant une baisse de la performance, notamment en matière de transport scolaire.

Le ministre a mis en avant l’importance de créer un environnement de travail favorable, basé sur l’harmonie et la coopération, afin de relever le défi de redresser la situation de la société et de fournir des conditions de transport sûres et confortables. Il a également insisté sur le fait que toute perturbation des services publics sera fermement réprimée, la priorité étant de défendre les intérêts des citoyens et des institutions publiques.

M. Amri a précisé que la Société de Transport du Sahel dispose des ressources nécessaires pour amorcer un processus de réformes, soulignant que le retour aux valeurs qui ont fait d’elle un modèle de succès est impératif.

En réponse à la situation actuelle, le ministre des Transports a donné plusieurs instructions pour améliorer rapidement la disponibilité de la flotte :

Prioriser le transport scolaire et restaurer le taux de disponibilité de l’année scolaire 2023-2024, soit 68 %, d’ici la mi-décembre 2024, contre 55 % actuellement.

Accélérer la réparation et l’entretien de 20 bus à double articulation défectueux d’ici un mois.

Renforcer les équipes de maintenance, notamment dans les spécialités manquantes, en coopération avec d’autres entreprises régionales.

Lancer un appel d’offres pour l’acquisition de 50 nouveaux bus, dans le cadre de l’achat de 103 nouveaux véhicules.

Développer le système d’information pour garantir une intervention rapide en cas de besoin et assurer une coordination avec l’administration générale du transport terrestre et les administrations régionales des transports.

Intensifier les suivis sur le terrain et renforcer les contrôles.

Enfin, le ministre a annoncé qu’une visite des installations de la Société de Transport du Sahel est prévue à la fin du mois de décembre, afin de suivre l’avancement de la mise en œuvre des recommandations émises lors de cette réunion.

