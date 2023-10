La situation se dégrade à Gaza, l’entité sioniste s’apprêterait à une incursion terrestre

L’armée israélienne a poursuivi, pour le 13ème jour consécutif ses raids sur la bande de Gaza, faisant des dizaines de nouveaux martyrs et blessés. Le dernier bilan de l’offensive sioniste s’élève, à ce stade, à 3785 martyrs et plus de 12 mille blessés, en majorité des femmes et des enfants.

Ce faisant, la situation sanitaire continue à se dégrader dans l’enclave palestinienne, 4 hôpitaux sont hors service, 25 établissements hospitaliers ont été, partiellement, endommagés, et plusieurs autres ont tiré la sonnette d’alarme.

Le ministère de la Santé avait fait état plutôt dans la journée d’une rupture des stocks des médicaments et des consommables.

La société de radiodiffusion publique israélienne, citée par la chaîne qatarie d’informations continue al-Jazeera, a annoncé que l’armée israélienne se prépare à une incursion terrestre à Gaza, après le départ de Joe Biden de Tel-Aviv, lors d’une visite où il a réitéré son soutien à Israël.

Gnetnews