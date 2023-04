Arabie Saoudite : La société d’astronomie de Djeddah annonce le jour de l’Aïd el-Fitr

La société d’astronomie de Djeddah indique que les calculs astronomiques révèlent que vendredi prochain correspondra au 01er jour du mois de Chaoual, rapporte l’agence de presse saoudienne, citée par des médias arabes concordants.

La société saoudienne ajoute que les calculs astronomiques montrent que la lune atteint le niveau de jonction du mois de chaouel, le jeudi, (jour d’observation du croissant lunaire), 29 Ramadan de l’an 1444 de l’hégire, correspondant au 20 avril à 07 : 12 minutes (heure de la Mecque), concomitamment avec une éclipse solaire non visible dans le monde arabe.

Le président de la société d’astronomie de Djeddah, Majed Abou Zahra, affirme que la perception du croissant à l’œil nu, ou à l’aide de télescope est impossible jeudi, excepté par une caméra CCD, étant donné sa naissance récente, sa lumière faible, son emplacement dans le halo lumineux du Soleil, et son court passage au-dessus de l’horizon.

Alors que le vendredi 21 avril, le coucher du Soleil à la Mecque interviendra à 06 : 43 mn, sa perception à l’œil nu sera extrêmement facile, si le ciel est dégagé, souligne-t-il.

Le centre international d’astronomie indique, dans un communiqué, que la visibilité du croissant n’est pas possible, le jeudi, à l’œil nu, ou au télescope à partir de l’Asie et de l’Australie, alors qu’elle est possible, uniquement, à l’aide du télescope et avec difficulté, à partir des parties ouest de l’Afrique et de l’Europe. Les pays musulmans seraient divisés sur le jour de l’Aïd el-Fitr entre vendredi et samedi, prévoit-il.

Gnetnews