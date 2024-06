La société régionale de transport de Nabeul reçoit de nouveaux bus

La Société régionale de transport de Nabeul a réceptionné ce jeudi 13 juin 2024, quatre nouveaux bus de luxe destinés au transport interurbain, pour un coût total d’environ 2,5 millions de dinars. Cette livraison s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement de la société pour l’année 2024, avec la réception prévue de 25 bus supplémentaires en plusieurs lots, dont quatre bus de luxe attendus en juillet 2024.

Ces acquisitions font partie de la stratégie de la société visant à renforcer sa flotte, améliorer son offre, et élever la qualité de ses services, tout en assurant confort, sécurité et sûreté dans les gouvernorats de Nabeul et de Zaghouan. Cette initiative répond aux recommandations des autorités de tutelle qui insistent sur la nécessité d’accélérer le développement du système de transport public collectif.

Gnetnews