La SONEDE incite les Tunisiens à l’économie d’eau, « pour préserver la vie de nos enfants »

La Société nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux lance une campagne de sensibilisation incitant les citoyens à rationaliser leur consommation d’eau, et à préserver cette ressource qui se raréfie en Tunisie et ailleurs.

« La sécheresse est une menace pour notre pays, l’économie d’eau préserve la vie de nos enfants », c’est là le message livré par la SONEDE, dans cette campagne par SMS, menée via les différents opérateurs Télécom.

La SONEDE lance un numéro vert, 80 100 319, « permettant de réagir rapidement aux préoccupations des citoyens et d’intervenir en urgence pour la maintenance et la réparation des pannes ».

La Tunisie, déjà en situation de stress hydrique, a souffert cette saison d’un important déficit pluviométrique, ayant tiré sensiblement vers le bas les réserves en eau, ainsi que le taux de remplissage des barrages, dont certains sont du moins peu pourvus, sinon, carrément, à sec.

Cette situation est d’autant plus préoccupante, que la saison estivale où la consommation de l’eau atteint des pics, approche à grands pas.

La question de l’eau a été au centre hier d’une rencontre entre le président de la république et le ministre de l’Agriculture.

Le chef de l’Etat a appelé à « la nécessité d’assurer la maintenance des barrages et des lacs collinaires », en prévision de l’été.

Gnetnews