La STEG lance une nouvelle version de facture pour plus de transparence et de crÃ©dibilitÃ©

La STEG lance une nouvelle version de facture pour plus de transparence et de crédibilité

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) annonce ce jeudi 21 janvier le lancement d’une nouvelle version de facture, avec un changement sur les plans de la forme et du contenu.

Le but est de la simplifier, d’en faciliter la lecture, et de conférer plus de crédibilité et de transparence sur son contenu.

Il s’agit aussi de permettre aux clients de la comprendre, de calculer facilement leur consommation, et de réduire les situations problématiques.

La nouvelle facture comprend plusieurs cases, et dissocie la consommation de l’électricité, du gaz, les redevances et taxes, en explicitant le mode de calcul adopté, a fait savoir la société lors d’une conférence de presse.

