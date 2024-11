La troisiÃ¨me Ã©dition de lâ€™Industry Innovation Day explore lâ€™avenir de lâ€™industrie automobile tunisienne

La troisième édition de l’Industry Innovation Day explore l’avenir de l’industrie automobile tunisienne

La troisième édition de l’Industry Innovation Day (IID) s’est tenue à Tunis, réunissant des acteurs clés de l’industrie automobile ainsi que des fournisseurs de technologies nationaux et internationaux. Organisé par la Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) et la Tunisian Automotive Association (TAA), avec le soutien de la GIZ Tunisie, cet événement a offert une plateforme idéale pour discuter des défis auxquels fait face le secteur automobile en Tunisie, tout en mettant en lumière les opportunités de croissance.

L’événement a été marqué par une série de conférences, un espace d’exposition, et des panels interactifs, permettant aux participants d’effectuer un état des lieux du secteur automobile tunisien et d’échanger sur les meilleures pratiques pour renforcer sa compétitivité. Parmi les points clés abordés, les experts ont discuté des enjeux liés à la transition vers l’industrie 4.0 et à l’électrification des véhicules, tout en mettant en avant l’importance de la digitalisation, de l’innovation technologique, et de la recherche et développement (R&D).

Chiffres clés du secteur automobile tunisien :

– 250 entreprises opérant dans l’industrie automobile

– Plus de 95 000 emplois créés

– 2,3 milliards d’euros d’investissements en 2023

– 52 % des exportations industrielles

– 3,4 % du PIB national

L’industrie automobile tunisienne se distingue par son potentiel à devenir un hub majeur en Afrique dans la conception et l’ingénierie automobile, notamment grâce à ses compétences en ingénierie et en R&D. La Tunisie, en capitalisant sur ces atouts, est bien positionnée pour relever les défis actuels et participer activement à la transformation durable du secteur.

L’Industry Innovation Day a été salué par les participants comme un événement essentiel pour l’avenir du secteur, soulignant l’importance d’une collaboration étroite entre les industriels, les fournisseurs, les autorités publiques et les centres de recherche. Cette synergie est primordiale pour bâtir un avenir durable et compétitif pour l’industrie automobile en Tunisie.

Gnetnews avec communiqué