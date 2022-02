SaÃ¯ed Ã  MUSHIKIWABO : La Tunisie a parachevÃ© les prÃ©paratifs logistiques et est fin prÃªte Ã  accueillir les dÃ©lÃ©gations au sommet de lâ€™OIF

Saïed à MUSHIKIWABO : La Tunisie a parachevé les préparatifs logistiques et est fin prête à accueillir les délégations au sommet de l’OIF

Le président de la république a rencontré, en marge de sa participation au sommet Union européenne – Union africaine à Bruxelles, la Secrétaire Générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, Louise MUSHIKIWABO.

Le chef de l’Etat a salué la coordination entre la Tunisie et l’Organisation internationale de la Francophonie, dans le cadre des préparatifs du prochain sommet de la francophonie à l’Île de Djerba, affirmant la détermination de la Tunisie à réunir toutes les conditions propices afin que cet évènement soit un rendez-vous privilégié, consolidant les perspectives de coopération et d’échange dans l’espace francophone.

Saïed a affirmé que la Tunisie a parachevé tous les préparatifs logistiques liés à la tenue du sommet, et est fin prête à accueillir les délégations des pays frères et amis, affirmant sa conviction que le sommet de Djerba allait être un cadre important pour donner un nouvel élan à l’action de l’organisation.

Le chef de l’Etat a indiqué que la Tunisie partage avec les pays membres de l’OIF les valeurs de démocratie, des libertés et des droits de l’homme, et est déterminée à poursuivre l’action commune pour préserver ces principes et les consacrer davantage.

La SG de l’OIF a dit son soulagement envers la promptitude de la Tunisie à accueillir le prochain sommet de la francophonie, saluant les avancées réalisées en termes de préparation des textes qui seront issus du sommet, en concertation entre l’organisation, la Tunisie, et les autres pays membres.

Louise MUSHIKIWABO a annoncé qu’une délégation de hauts responsables de l’OIF va se rendre, prochainement, en visite en Tunisie, pour parachever les concertations avec les parties tunisiennes, au sujet de certains aspects portant sur les contenus, outre la visite des sites qui abriteront les travaux du sommet.

