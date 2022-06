La Tunisie abritera Ã  partir de demain jeudi une partie de lâ€™exercice militaire l’African Lion

La Tunisie abritera à partir de demain jeudi une partie de l’exercice militaire l’African Lion

L’armée tunisienne participe, pour la deuxième fois consécutive, à l’exercice militaire l’African Lion, «le lion africain 22 », qui aura lieu au Maroc, Ghana, Sénégal, et Tunisie, en collaboration avec l’Africom (Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique), du 06 juin au 1er juillet 2022, avec la participation de 7500 militaires issus de 13 pays, et observateurs militaires de 28 pays.

La Tunisie abritera à compter de demain, jeudi 16 Juin, l’une des phases de cet exercice, qui aura lieu, dans sa majeure partie, sur le champ de tir, à Bénighilouf, en face des côtes de Gabès, avec la participation d’unités militaires des trois armées, et de la santé militaire, répartis sur les différentes étapes de l’exercice en Tunisie, Grèce et Maroc, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Cet exercice vise, à travers les cours théoriques et les exercices de terrain, à renforcer les capacités militaires, opérationnelles, et de combat, à élever la promptitude de lutte contre les crimes transfrontaliers, à échanger les expériences en matière de planification opérationnelle conjointe, entre les différentes forces, outre les interventions médicales et de sécurité cybernétique.

Gnetnews