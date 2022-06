La Tunisie abritera le sommet rÃ©gional de la BAD avant la fin de 2022

La Tunisie abritera le sommet régional de la BAD avant la fin de 2022

Un accord a été conclu au Maroc pour la tenue du sommet régional de la banque africaine de développement (BAD) avant la fin de l’année 2022 en Tunisie, afin d’examiner les moyens à même de promouvoir la coopération et l’inclusion, sources de complémentarité économiques entre les pays de la région.

Cet accord a été trouvé, en marge d’une séance de travail tenue mardi 07 juin à Rabat (Maroc), entre le ministre de l’Emploi et de la Formation, Nasreddine Nsibi, et le directeur régional de l’Afrique du Nord, auprès de la BAD, Mohamed Azizi, qui était accompagné par Jihène Ibrahim Soukari, experte auprès de la BAD au Caire.

Le ministre de l’emploi a, par ailleurs, rencontré la directrice générale adjointe par intérim, chargée du développement, de l’intégration et des services à la BAD, Yacine Fal.

Les discussions ont porté sur la consolidation et le développement des projets d’avenir de la BAD en Tunisie, notamment ceux relatifs à l’amélioration de l’employabilité des jeunes, la formation et la création des petites et moyennes entreprises, rapporte le ministère de l’Emploi dans un communiqué.

La capitale marocaine abrite les travaux du forum régional de la BAD de l’année 2022, pour l’Afrique du Nord, autour du thème « l’avenir de l’emploi, le rôle de l’initiative privée et des moyennes et petites entreprises ».

Gnetnews