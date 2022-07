La Tunisie accueille deux experts de l’AIEA pour une visite d’inspection

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a reçu hier, au siège du ministère, Carlo Pariset et Tooba Tajvidi, deux expertes auprès de l’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA), et ce au terme de leur visite d’inspection en Tunisie, les 12 et 13 juillet, en présence des cadres du ministère.

Le ministre a salué « les efforts déployés par l’AIEA en vue d’un usage sain de l’énergie atomique, dans le cadre de la convention internationale d’interdiction de la prolifération des armes nucléaires. »

Les deux experts ont, pour leur part, exprimé le respect de la Tunisie de ses engagements en matière de protection contre la radiation.

Ils ont souligné la réussite de leur visite d’inspection.

Gnetnews