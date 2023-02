La Tunisie achemine un troisième avion d’aide humanitaire urgente vers la Syrie

Un troisième avion a été acheminé ce mercredi 08 février vers la Syrie, avec à son bord des aides humanitaires urgentes, des équipes de secours et de sauvetage et des équipes médicales.

Cet avion qui a décollé, en présence, du ministre de la Santé, Ali Mrabet, intervient « dans le cadre de la solidarité de la Tunisie avec ses frères, pour faire face aux répercussions de ce drame, et leur venir en aide dans les opérations de recherche, de sauvetage, et de secours », indique, cet après midi, la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Deux avions avaient décollé hier après-midi, mardi, depuis la base militaire d’el-Aouina, à destination de la Turquie et de la Syrie, avec à leur bord des aides urgentes et des équipes de recherche et de secours, en présence d’une délégation ministérielle.

Les trois appareils transportaient des cargaisons d’aides humanitaires urgentes, constituées de 28 tonnes de produits alimentaires, de médicaments, de lait pour bébés, de couvertures, de vêtements, ayant été fournis par les institutions de l’Etat, dont l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), et le croissant rouge tunisien, fait savoir la Kasbah.

Ces aides urgentes sont intervenues « sur instruction du président de la république, dans le cadre de la solidarité avec la Turquie et la Syrie », secoués lundi, par un séisme dévastateur, ayant fait plus de 6 mille morts et des milliers de blessés, et transformé certaines provinces en champ de ruines, avec des bâtiments démolis et de nombreux sans abri.

