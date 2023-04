La Tunisie affirme que la justice s’exerce avec pondération, et rejette toute ingérence dans ses affaires

La Tunisie affirme que les lois de la république s’appliquent à tous les justiciables sur un pied d’égalité et sans exception, en respectant toutes les garanties requises.

Réagissant à la série de déclarations et de communiqués publiés récemment, par certains partenaires de la Tunisie, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, affirme, dans un communiqué, que « la justice s’exerce avec pondération, sans se laisser influencer par cette vague de commentaires inacceptables ».

La Tunisie qui dit « respecter le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays », fait cette mise au point à l’endroit de ceux « n’ayant pas exprimé leurs préoccupations envers les déclarations graves et irresponsables », en allusion aux propos du président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, sur le risque de guerre civile, lesquelles lui ont valu arrestation et poursuites judiciaires, perquisition du siège d’Ennahdha et fermeture de ses locaux à travers tout le pays.

La Tunisie affirme, par la voie de sa diplomatie, que pareilles réactions sont de nature « à affecter ses efforts intenses pour redresser la situation économique et financière, laquelle est sous tension du fait de la mauvaise gouvernance et l’amateurisme ayant caractérisé la décennie écoulée, dont les Tunisiens pâtissent encore des conséquences ».

Elle considère de telles déclarations comme « une ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures, de la part de parties qui sont au fait, de la réalité de la situation dans le pays ».

Ceci étant dit, la priorité reste focalisée sur la relance économique, en mettant à profit le grand potentiel que recèle le pays, conclut, ne substance, la même source.

Gnetnews