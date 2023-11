La Tunisie affirme son « rejet catégorique de jouer le rôle de gendarme en Méditerranée »

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu hier jeudi, 16 novembre 2023, au siège du ministère, Gerhard Karner, et Kaare Dybvad Bek, respectivement ministre autrichien de l’Intérieur, et ministre danois de l’Intégration et de l’Immigration, en visite en Tunisie pour prendre part à la cérémonie d’inauguration du Centre de formation Inter-agences de gestion des frontières, dans le gouvernorat de Tozeur, dont leur gouvernement ont contribué au financement dans le cadre de la troisième phase du Programme d’appui au gouvernement tunisien dans le domaine de la gestion intégrée des frontières.

Le ministre a mis en exergue les défis que la Tunisie rencontre dans la lutte contre la migration illégale, soulignant la nécessité d’adopter une approche globale et d’établir des partenariats efficaces et concrets pour faire face à ce phénomène, en s’attaquant à ses causes avant ses conséquences, et la nécessité pour toutes les parties impliquées d’assumer leurs responsabilités, y compris les pays d’origine, de transit et de destination, ainsi que les organisations internationales spécialisées, rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Tunisie met tout en œuvre, dans la limite de ses capacités, pour faire face au phénomène de la migration illégale, dans le cadre du respect des législations nationales et des conventions internationales inhérentes, a-t-il affirmé, soulignant le refus catégorique de notre pays de jouer le rôle de gendarme en Méditerranée et renouvelant son appel aux pays européens à revoir leur approche dans le traitement de ce phénomène, et ce par l’amélioration des conditions de vie dans les pays d’origine grâce notamment à la promotion des investissements, d’autant plus que la situation socio-économique dans les pays du continent africain et les effets des changements climatiques ont exacerbé ce phénomène.

Cette rencontre a également, été l’occasion pour Nabil Ammar de sensibiliser davantage les partenaires européens sur la gravité de la situation à Gaza, soulignant l’urgence d’unifier leurs efforts et de mieux coordonner leurs positions pour mettre fin immédiatement à l’agression armée contre la Palestine occupée et ses populations civiles, en violation flagrante des conventions internationales et du droit de l’Homme.

Il a évoqué l’importance de faire parvenir aux Palestiniens, d’une manière sûre et durable, une aide humanitaire d’urgence et d’accélérer les consultations internationales pour mettre fin aux derniers bastions du colonialisme dans le monde et restituer au peuple palestinien ses droits légitimes.