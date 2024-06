La Tunisie appelle Ã  l’action humanitaire pour Gaza lors d’une confÃ©rence internationale en Jordanie

La Tunisie appelle à l’action humanitaire pour Gaza lors d’une conférence internationale en Jordanie

Dans le cadre des efforts internationaux pour répondre à la crise humanitaire à Gaza, M. Mounir Ben Rjiba, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a participé à la Conférence Internationale sur « La réponse humanitaire d’urgence à Gaza ». La conférence, qui s’est tenue le 11 juin 2024 dans la région de la Mer Morte en Jordanie, a abordé les moyens de faire face à la catastrophe humanitaire dans la Bande de Gaza en adoptant des mesures pour garantir une aide immédiate, élargie, sûre et sans entrave, conformément à la Résolution 2720 du Conseil de Sécurité.

M. Ben Rjiba a dénoncé les crimes contre l’humanité et la guerre génocidaire perpétrés par les forces d’occupation et leurs colons depuis huit mois contre les civils palestiniens dans les territoires occupés. Il a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités politiques, juridiques et morales en mettant fin aux excès de l’entité occupante et en accélérant la fourniture de secours et d’aide humanitaire sans condition.

Réaffirmant le soutien total de la Tunisie au peuple palestinien dans sa lutte pour ses droits légitimes, M. Ben Rjiba a souligné l’importance de la solidarité internationale envers la cause palestinienne.

En marge de la conférence, M. Ben Rjiba a rencontré plusieurs chefs de délégation et a également échangé avec la communauté tunisienne résidant en Jordanie. Il a exprimé la volonté du Ministère d’améliorer les services consulaires pour les Tunisiens à l’étranger et les a encouragés à participer au Forum National des compétences tunisiennes à l’étranger prévu cet été.

