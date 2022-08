La Tunisie appelle Ã  l’arrÃªt immÃ©diat des hostilitÃ©s en Libye, suite Ã  l’escalade meurtriÃ¨re Ã  Tripoli

La Tunisie appelle à l’arrêt immédiat des hostilités en Libye, suite à l’escalade meurtrière à Tripoli

La Tunisie dit « suivre avec profonde inquiétude et extrême préoccupation les graves évolutions en Libye », et appelle « à la retenue, à l’apaisement et à l’arrêt immédiat des hostilités, pour prévenir l’effusion du sang ».

La capitale de la Libye, Tripoli, est le théâtre d’une escalade militaire, depuis la fin de la semaine écoulée. Des affrontements entre milices à la solde des deux gouvernements rivaux, celui de Abdelhamid Dbeibah, installé à Tripoli, et celui de Fethi Bechagha, établi à Syrte, ont fait plus de 30 morts, signe d’une nouvelle déstabilisation redoutable chez notre voisin du Sud, éveillant les démons de la guerre civile ayant secoué le pays depuis la chute du défunt colonel, Mouammar kadhafi.

Dbeibah désigné à la tête du gouvernement d’union nationale, à l’issue d’un processus de dialogue parrainé par les Nations-Unies, s’est dit disposé à quitter le pouvoir, au terme d’élections. Alors que son adversaire, Bechagha soutenu par le puissant Maréchal Khelifa Haftar, et désigné par le parlement libyen, en réclame le départ immédiatement, pour contrôler lui-même le scrutin en devenir.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères paru dans la foulée, Tunis appelle « à faire valoir la voix de la sagesse entre protagonistes libyens et à opter pour le dialogue, comme moyen d’aplanir les différends, et de faire valoir l’intérêt de la Libye, en préservation de sa stabilité, de sa sécurité et de son unité ».

La Tunisie appelle à « la conjugaison des efforts de la communauté internationale pour aider la Libye à parachever son processus politique, et à tenir des échéances électorales dans le cadre du consensus et de la cohésion, de manière à mettre un terme à la crise et à instaurer des institutions durables dans ce pays », conclut la même source.

