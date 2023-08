La Tunisie appelle au rétablissement de l’ordre constitutionnel au Gabon

La Tunisie dit suivre avec « grand intérêt » les évolutions politiques et sécuritaires qui s’enchaînent au Gabon.

La Tunisie souligne, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères paru cet après-midi, l’importance de s’en tenir à l’État de droit et de rétablir l’ordre constitutionnel.

Elle « appelle toutes les parties gabonaises à faire preuve de retenue et à faire valoir l’intérêt national suprême afin de préserver la sécurité, la stabilité et la sûreté de ce pays, de manière à réponde aux aspirations du peuple gabonais frère ».

La Tunisie recommande la plus grande vigilance aux membres de la colonie tunisienne au Gabon, en évitant les zones de tension et en prenant contact avec notre mission diplomatique à Yaoundé via les différents moyens de communication qui seront mis à leur disposition à cet effet.

Le Gabon était le théâtre hier d’un coup d’Etat au cours duquel un groupe de militaires a annoncé prendre le pouvoir.

Les putschistes avaient diffusé un communiqué sur les chaines publiques, faisant part de leur décision d’annuler les résultats de la récente élection présidentielle, de dissoudre les institutions de la république et de fermer les frontières.

Placé en résidence surveillée, Ali Bongo Ondimba, président du Gabon depuis octobre 2009, et reconduit à l’issue du scrutin du 26 août à plus de 64 %, a appelé ses partisans et sympathisants « à faire du bruit », en guise de soutien.