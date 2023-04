La Tunisie assume la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine pour avril 2023

La Tunisie va prendre la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine en avril 2023. Ayant été élue pour la période 2022-2024 lors de la 40ème session ordinaire du Conseil Exécutif de l’Union Africaine à Addis-Abeba en février 2022, la Tunisie s’est dit fière de son appartenance africaine et s’est toujours engagée à placer le développement et la sécurité du continent au sommet de ses priorités.

Pendant sa présidence, la Tunisie travaillera pour trouver des solutions pacifiques, justes et durables à divers problèmes africains pour une Afrique sûre, stable et prospère.

La Tunisie réaffirme son engagement à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et à renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les peuples du continent et du reste du monde.

