La Tunisie: Banque centrale maintient son taux directeur Ã  8% et confirme la baisse de lâ€™inflation

La Tunisie: Banque centrale maintient son taux directeur à 8% et confirme la baisse de l’inflation

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) s’est réuni le 5 février 2025 pour examiner la conjoncture économique et l’évolution de l’inflation. Selon les dernières données, l’inflation a poursuivi sa tendance baissière, s’établissant à 6,2% en décembre 2024, contre 6,6% en novembre et 8,1% un an auparavant. En moyenne annuelle, elle est passée de 9,3% en 2023 à 7% en 2024.

Une inflation en recul, portée par la baisse des prix alimentaires

L’inflation sous-jacente, excluant les produits alimentaires frais et les prix administrés, a également reculé à 5,5% en décembre 2024, contre 5,8% le mois précédent et 8,5% un an plus tôt. Cette baisse s’explique principalement par la diminution des prix des produits alimentaires transformés, dont l’inflation a chuté à 1,1% en décembre 2024, contre 2,4% en novembre et 14,5% en décembre 2023.

La détente des prix alimentaires s’explique par une baisse des prix internationaux des matières premières, notamment l’huile d’olive (-9,8% en décembre contre -3,1% en novembre 2024). Toutefois, certaines pressions inflationnistes persistent sur les viandes rouges et la volaille, tandis que la hausse des prix des produits alimentaires frais a légèrement ralenti, passant de 14,1% en novembre à 12,6% en décembre 2024.

Un déficit courant en baisse et des réserves de change reconstituées

Sur le plan extérieur, l’amélioration de la balance des services et des revenus des facteurs a permis d’atténuer l’impact du déficit commercial. Le déficit courant s’est réduit à -2.748 MDT (1,7% du PIB) en 2024, contre -3.484 MDT (2,3% du PIB) en 2023. Hors secteur énergétique, la balance courante a enregistré un excédent de +8.122 MDT en 2024, contre +6.182 MDT en 2023.

Cette dynamique a favorisé la reconstitution des réserves de change, qui ont atteint 27.332 MDT (121 jours d’importation) fin 2024, avant de redescendre à 23.266 MDT (103 jours d’importation) le 4 février 2025, en raison du remboursement d’une échéance importante de la dette publique extérieure.

La Banque centrale maintient son taux directeur

Malgré la tendance baissière de l’inflation, la BCT estime que des risques haussiers persistent. Dans ce contexte, le Conseil d’Administration a décidé de maintenir son taux directeur à 8%, afin de poursuivre le processus de désinflation et de stabiliser les perspectives économiques.

Gnetnews