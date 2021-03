La Tunisie ce mardi sous l’emprise des orages, selon le centre européen, ESTOFEX

Les conditions météorologiques seront marquées ce mardi 09 Mars, par des perturbations, et une importante chute des températures.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit des pluies éparses et orageuses, au Nord et au Centre, et localement au Sud, avec la possibilité de chute de neige à des endroits limités.

Les températures sont en baisse relative au Nord et sur les hauteurs, avec des maximales entre 11 et 16°, et entre 18 et 22° dans le reste des régions.

La violence du vent requiert un minimum de vigilance près des côtes Nord, avec une vitesse atteignant les 60 km/ heure.

La mer sera agitée à très agitée au Nord, et houleuse sur les côtes.

L’INM avait déclaré, auparavant, que The European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX), place le Nord et le centre de la Tunisie, sous l’emprise des orages et du temps hivernal.

Les intempéries toucheront les gouvernorats de Kasserine, Siliana, Zaghouan, Grand-Tunis et Cap-Bon, ainsi que Kairouan, Sousse, Monastir, le Nord de Sidi Bouzid, Mehdia et le Nord de Sfax.

Les orages sont accompagnés de pluies intenses, en un temps court, ainsi que de grêle, et de vent, selon l’INM.

