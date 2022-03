La Tunisie compte conclure un accord commercial prÃ©fÃ©rentiel avec le Pakistan

La Tunisie compte conclure un accord commercial préférentiel avec le Pakistan

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, s’est entretenu avec son homologue pakistanais, Shah Mahmood Qureshi, en marge de sa participation aux travaux de la 48ème session ordinaire du conseil ministériel de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), tenu les 22 et 23 Mars 2022 à Islamabad.

Les deux parties ont discuté des relations bilatérales et des moyens de les développer davantage, dans la perspective des prochaines échéances, notamment la tenue de la commission mixte tuniso-pakistanaise, rapporte un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Jarandi et Qureshi ont affirmé la nécessité de bien s’y préparer, en finalisant les projets de convention, notamment celle portant sur l’accord commercial préférentiel.

Les deux ministres ont évoqué les actuelles affaires régionales, notamment celles inscrites à l’ordre du jour de cette session, les évolutions internationales, et leurs répercussions sur les pays musulmans.

S’agissant du développement du dispositif de l’action islamique commune, les deux hommes ont appelé à rationaliser l’action de l’OCI et à concentrer les efforts sur la consolidation des efforts entre ses membres dans tous les domaines, notamment économiques et de développement, face aux retombées de la pandémie du Covid-19, ayant montré l’importance de la solidarité internationale.

Le ministre pakistanais a salué « la sagesse » du président de la république et son rôle en matière de « consolidation de la sécurité et la solidarité des pays de l’Afrique du Nord ».

Shah Mahmood Qureshi s’est dit reconnaissant du « rôle fédérateur joué par la Tunisie, pendant son mandat au Conseil de sécurité, en tant que membre non-permanent, en défendant les affaires de la région, et celles de la sécurité et de la paix sur les plans régional et international ».

Gnetnews