La Tunisie compte se doter d’un TGV reliant le Nord au Sud

Le ministre du Transport, Rabiï Majidi, a annoncé que les études préliminaires sur le TGV tunisien reliant le Nord au Sud de la Tunisie vont commencer immédiatement.

A l’issue d’une rencontre, hier soir jeudi 27 janvier, avec le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, à Carthage, le ministre a indiqué que « le TGV (Train à Grande vitesse), est parmi les grands projets pour transporter les personnes et les marchandises du Nord au Sud, tout en reliant la Tunisie avec ses voisins ».

« Ce projet permettra de réaliser les objectifs attendus par les populations des régions intérieures où le transport n’est pas disponible’ a-t-il ajouté dans une vidéo.

Le ministre a également, indiqué, que « la rencontre avait porté sur le secteur du transport et son rôle économique et social, et l’accélération des projets bloqués dans ce secteur, de manière à ce qu’il soit un pilier de développement économique et social ».

Gnetnews