La Tunisie condamne les frappes sionistes contre le Consulat d’Iran à Damas

La Tunisie condamne fermement le bombardement par les forces d’occupation sionistes du Consulat d’Iran à Damas, qui a fait un certain nombre de victimes, en violation flagrante de la souveraineté de la Syrie, pays frère, et en infraction criante de toutes les chartes et conventions internationales.

La persistance de l’entité sioniste à violer le droit international et à se déchaîner pour élargir le cercle de la guerre dans la région conduira à des conséquences désastreuses qui menacent la paix et la sécurité non seulement dans la région du Moyen-Orient mais dans le monde entier, met-elle en garde dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Dans ces circonstances, la Tunisie réitère son soutien et sa solidarité avec la Syrie contre toute agression visant sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale, et présente à l’Iran, pays frère, et aux familles des victimes, ses sincères condoléances et sa sympathie, priant Dieu le Tout-Puissant de leur accorder Sa miséricorde et de les accueillir dans Son Paradis.

L’entité sioniste a perpétré des frappes contre le Consulat iranien en Syrie, faisant 13 morts dont 7 gardiens de la révolution, et détruisant totalement ce bâtiment annexe de l’ambassade iranienne à Damas. « Ce crime ne restera pas sans réponse », a riposté l’Iran par la voix de son président, ce qui fait craindre le risque d’embrasement dans une région théâtre de plusieurs conflits dont la guerre destructrice à Gaza qui dépasse son sixième mois.