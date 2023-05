La Tunisie condamne les raids sur la bande de Gaza, et appelle Ã  une protection internationale au peuple palestinien

La Tunisie condamne les raids sur la bande de Gaza, et appelle à une protection internationale au peuple palestinien

La Tunisie condamne avec la grande fermeté les raids perpétrés par la force d’occupation contre la Bande de Gaza, ayant causé plusieurs martyrs et des dizaines de blessés, dont des enfants et des femmes sans défense, et ce en violation flagrante de toutes les lois et normes internationales.

Face à cette escalade dangereuse et répétée, la Tunisie exprime une fois de plus son rejet de cette agression brutale, des abus et des attaques systématiques contre le peuple palestinien frère, qui menacent sa sécurité et son droit à la vie.