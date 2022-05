La Tunisie contracte des crÃ©dits en devise auprÃ¨s des banques locales pour le financement du budget de lâ€™Etat

La Tunisie contracte des crédits en devise auprès des banques locales pour le financement du budget de l’Etat

Le gouvernement a conclu en ce mois de Mai une convention de financement avec un groupe de banques locales, d’un montant respectif de quatre-vingt et un millions cinq cent mille (81.500.000) euros et de vingt-cinq (25) millions de dollars américains pour le financement du budget de l’Etat.

Un décret-loi n° 2022-33 du 30 mai 2022, portant approbation de ladite convention conclue le 20 mai 2022, entre les deux parties est paru dans la dernière édition du journal officiel.

Confrontée à une crise financière aigüe et sans précédent, la Tunisie s’évertue à mobiliser des fonds sur les marchés intérieur et extérieur pour financer son budget, et redresser ses finances publiques.

En attendant la conclusion d’un nouveau programme de financement avec le FMI, qui sera la clef lui permettant d’accéder à d’autres bailleurs de fonds, l’Etat se reporte sur le secteur bancaire national.

L’économiste, Ezzedine Saïdane, a déclaré ce mardi avoir remis un rapport à Sadok Belaïd, réalisé à la demande de ce dernier, sur les orientations économiques devant être suivies pour sortir le pays de l’ornière.

