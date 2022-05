Tunisie : Ezzeddine SaÃ¯dane rÃ©vÃ¨le la mission dont l’a chargÃ© Sadok BelaÃ¯d

Tunisie : Ezzeddine Saïdane révèle la mission dont l’a chargé Sadok Belaïd

L’économiste, Ezzeddine Saïdane, a déclaré ce mardi 31 Mai 2022 que le doyen Sadok Belaïd, l’a contacté et lui a demandé un rapport écrit, sur « les conceptions économiques et politiques » devant être suivies.

Dans un entretien avec Shems, il a indiqué avoir terminé le rapport et l’a rendu, signalant que « la démarche du président de la république, quelles qu’en soit les failles, pourrait déboucher sur une constitution à même de préserver le pays contre les soubresauts et les crises ».

Saïdane a assuré qu’il n’appartenait, ni n’appuyait aucune partie politique, affirmant son appartenance à la Tunisie seulement, bien qu’il respecte le président de la république étant élu par le peuple.

L’expert a ajouté que son rapport comporte un diagnostic exhaustif sur la méthode devant être adoptée en vue d’une sortie de crise, et d’un sauvetage, à travers un arrêt de l’hémorragie d’abord, et ensuite en passant aux réformes profondes requises.

Ce faisant, Saïdane a estimé qu’il n’y aura pas d’accord avec le FMI, si la grève dans la fonction publique et le secteur public était observée, s’exprimant en ces termes : « Si une grève générale venait à avoir lieu, on oublie tout accord ».

« Personne ne peut surenchérir sur n’importe quelle partie nationale en matière de patriotisme, face à la crise actuelle en Tunisie » a-t-il souligné, affirmant « la nécessité d’une sortie de crise politique, et tout devient possible ».

Il a encore considéré que « face à la situation actuelle dans le pays, il n’y a pas de possibilité de poser des lignes rouges dans n’importe quel secteur ».

Il a exhorté à passer à la réforme, et à s’accorder à désamorcer la tension en vue de sauver le pays.

« La solution de la crise actuelle ne saurait être que tuniso-tunisienne », a-t-il assuré.

Le porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi, avait annoncé hier, qu’une rencontre allait réunir cette semaine le gouvernement et la centrale syndicale pour activer la convention du 06 février 2021 et éviter la grève générale, que la centrale syndicale en a retenu le principe dans la fonction publique et le secteur public, et dont la date reste à déterminer.

Gnetnews