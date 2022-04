La Tunisie convoque l’ambassadeur turc, suite aux propos du président turc Erdogan

Le ministère des Affaires étrangères annonce que l’ambassadeur turc a été convoqué à son siège, suite à la dernière déclaration faite par le président turc sur la situation en Tunisie.

Othman Jarandi a, par ailleurs, eu hier mardi 05 avril, une communication téléphonique avec son homologue turc, Mevlüt Çavuşoğlu, annonce le ministère dans un communiqué paru dans la nuit de mardi à mercredi, citant un tweet du ministre.

Le ministre dit « avoir informé son homologue ainsi que l’ambassadeur turc, du rejet par la Tunisie de la déclaration d’Erdogan », la considérant comme « une ingérence dans les affaires tunisiennes ».

« Les relations entre les deux pays doivent reposer sur le respect et l’indépendance de la décision nationale, et les choix du peuple tunisien, et notre pays ne permet pas que l’on mettre en doute son processus démocratique », leur a-t-il signifié, selon son tweet..

Le département du Nord Hilton avait auparavant condamné les propos de Erdogan, pointant une « ingérence inacceptable dans les affaires intérieures de la Tunisie ».

Gnetnews