La Tunisie décide une nouvelle hausse du prix de l’essence, suite à l’envolée des cours mondiaux

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et le ministère du Commerce et du développement des Exportations annoncent une nouvelle augmentation des prix des hydrocarbures à compter du 1er Mars à minuit, la deuxième en à peine un mois.

Les deux ministères évoquent un ajustement partiel des prix de vente au public de certains produits pétroliers :

*Essence super sans plomb : 2.220 millimes le litre (soit une augmentation de 65 millimes le litre)

*Gasoil sans soude : 1.915 millimes le litre (soit une hausse de 55 millimes le litre)

*Gasoil normal : 1.705 millimes le litre (soit une augmentation de 50 millimes le litre)

*Essence sans soude prémium : 2360 (soit une hausse de 110 millimes le litre)

*Gasoil sans soude : 2100 millimes le litre (soit une hausse de 100 millimes le litre).

Cette révision des prix s’inscrit dans le cadre du programme d’ajustement des prix des produits pétroliers prévus par le budget de l’Etat de 2022. Elle ne concerne pas les prix des bouteilles de gaz liquéfié domestique, et le pétrole d’éclairage domestique, soulignent-ils.

Les deux ministères notent, par ailleurs, que le cours du brut sur les marchés mondiaux a atteint des niveaux record, au cours de la dernière période, ayant dépassé le seuil des 100 dollars le baril, suite aux derniers évènements et leurs éventuelles répercussions sur l’approvisionnement en énergie.

Toute augmentation d’un seul dollar du prix du baril induit des besoins de financement supplémentaire du dispositif des hydrocarbures, de l’électricité et du gaz de 140 millions de dinars/ an, concluent-ils.

Gnetnews